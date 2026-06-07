ПВО России с утра уничтожила 58 украинских дронов Минобороны: силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над территорией России

Москва7 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские беспилотники (БПЛА) уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, дроны ликвидированы в небе над Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что противовоздушная оборона в ночь на 7 июня сбила 95 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскими регионами и акваторией Черного моря.