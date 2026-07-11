Минобороны: ПВО перехватили и уничтожили 41 беспилотник ВСУ в небе над РФ

Средства ПВО за 12 часов сбили 41 украинский беспилотник над Россией Минобороны: ПВО перехватили и уничтожили 41 беспилотник ВСУ в небе над РФ

Москва11 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов субботы, 11 июля, перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Украинские дроны были уничтожены в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении российского военного ведомства

Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. Также вражеские беспилотники уничтожили в небе над Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, БПЛА ВСУ были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.