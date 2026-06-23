Москва23 июнВести.Дежурные средства ПВО за шесть часов во вторник сбили 47 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 08:00 до 14:00 мск.
Перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией РФ 143 беспилотника ВСУ.