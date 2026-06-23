Минобороны: 47 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за шесть часов

Средства ПВО за шесть часов сбили 47 дронов ВСУ над регионами РФ Минобороны: 47 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за шесть часов

Москва23 июн Вести.Дежурные средства ПВО за шесть часов во вторник сбили 47 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехвачены в период с 08:00 до 14:00 мск.

Перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией РФ 143 беспилотника ВСУ.