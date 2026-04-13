Средства ПВО за шесть часов перехватили 67 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва13 апр Вести.Дежурные средства ПВО за шесть часов уничтожили 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские беспилотники перехватили в период с 08.00 до 14.00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей, а также в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 13 апреля системы ПВО сбили 33 дрона ВСУ над российскими регионами.