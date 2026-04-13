Москва13 апрВести.Дежурные средства ПВО за шесть часов уничтожили 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские беспилотники перехватили в период с 08.00 до 14.00 по московскому времени.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей, а также в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 13 апреля системы ПВО сбили 33 дрона ВСУ над российскими регионами.