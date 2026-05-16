Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 67 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва16 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников над регионами РФ за два часа, сообщили в Минобороны России.

С 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 15.00 до 20.00 мск 16 мая над регионами России дежурные средства ПВО уничтожили 89 украинских БПЛА.