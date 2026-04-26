МО РФ: средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ за два часа

ПВО РФ сбила 49 украинских беспилотников за два часа МО РФ: средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ за два часа

Москва26 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что система ПВО отработала в период с 07.00 до 09.00 мск.

Беспилотники самолетного типа были ликвидированы над Белгородской, Вологодской и Ярославской областями. Кроме того, дроны уничтожили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 203 БПЛА противника. Дроны уничтожили в период с 20.00 мск 25 апреля до 07.00 мск 26 апреля.