Москва30 июлВести.Средства противовоздушной обороны с утра 30 июля уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей.
Кроме того, ПВО нейтрализовала беспилотники в небе над Крымом, Удмуртией и Пермским краем.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила 258 беспилотников Вооруженных сил Украины.