ПВО России в течение дня сбила 59 украинских дронов Минобороны РФ: ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников над регионами России

Москва30 июл Вести.Средства противовоздушной обороны с утра 30 июля уничтожили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областей.

Кроме того, ПВО нейтрализовала беспилотники в небе над Крымом, Удмуртией и Пермским краем.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ПВО в течение прошедшей ночи уничтожила 258 беспилотников Вооруженных сил Украины.