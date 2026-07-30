Москва30 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи уничтожили 258 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Российская ПВО отработала за ночь над десятью регионами и акваториями двух морей.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Воздушную атаку противника отбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, а также над Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом.
Кроме того, вражеские беспилотники нейтрализовали над Азовским и Черным морями.
Ранее власти Пензенской области сообщили, что дроны украинских боевиков атаковали склад компании Wildberries. Один человек пострадал, около 200 работников эвакуировали.