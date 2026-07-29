МО РФ: силы ПВО в ночное время сбили 295 украинских дронов

Ночью над регионами России сбили почти 300 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО в ночное время сбили 295 украинских дронов

Москва29 июл Вести.Средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи уничтожили 295 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Силы ПВО отработали в период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Воздушную атаку противника отразили над 12 российскими регионами и акваториями двух морей.

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями. Кроме того, налет вражеских БПЛА предотвратили над Краснодарским краем, Чувашией и Татарстаном.

Украинские дроны также уничтожили над Азовским и Черным морями.

Ранее власти Белгородской области сообщили, что при атаке БПЛА погиб мирный житель. Кроме того, шесть человек госпитализировали после налета дронов на Рязанскую область.