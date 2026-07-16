МО РФ: за день силы ПВО отразили атаку 117 украинских дронов

Силы ПВО за день сбили 117 украинских БПЛА МО РФ: за день силы ПВО отразили атаку 117 украинских дронов

Москва16 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 117 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская ПВО отработала в период с 8.00 до 20.00 мск над 10 российскими регионами и акваториями двух морей.

В течение дня … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Атаку вражеских беспилотников отбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областями. Кроме того, БПЛА ВСУ сбили над Краснодарским краем и Крымом.

Воздушную атаку противника также отразили над Азовским и Черным морями.

В ночное время силы ПВО уничтожили 375 украинских дронов.

Ранее власти Белгородской области сообщили о двух пострадавших среди гражданского населения из-за налета БПЛА.