ПВО России за ночь уничтожила 121 беспилотник ВСУ Минобороны: силы ПВО РФ за ночь перехватили 121 дрон ВСУ

Москва21 мая Вести.Силы противовоздушной обороны России с 20.00 мск среды до 7.00 мск четверга уничтожили 121 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА перехватили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областей.

Кроме того, дроны ВСУ сбили в небе над Калмыкией, Крымом и над Каспийским морем.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за ночной атаки украинских БПЛА были ранены трое мирных жителей. В Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль.

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников произошло два лесных пожара.