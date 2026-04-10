Москва10 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 151 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.
Российские силы ПВО в ночь на пятницу, 10 апреля, отработали над пятью регионами страны и акваторией Каспийского моря.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении ведомства
57 вражеских беспилотников сбили над Волгоградской областью, еще 48 – над Ростовской и 35 – над Белгородской областями.
Кроме того, по одному украинскому дрону уничтожили над Калмыкией и Тамбовской областью.
Девять БПЛА украинских боевиков также сбили над Каспийским морем.
Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что в Волгограде произошел пожар в результате массированной атаки беспилотников. Пять жилых домов в Волгоградской области получили повреждения.
В ряде аэропортов также введены ограничения, в том числе в Перми, Владикавказе, Грозном, Ижевске, Казани и других городах. В некоторых воздушных гаванях введенные ночью полетные ограничения уже сняли.