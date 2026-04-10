За ночь над российскими регионами отразили атаку 151 украинского БПЛА

Москва10 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 151 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Российские силы ПВО в ночь на пятницу, 10 апреля, отработали над пятью регионами страны и акваторией Каспийского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении ведомства

57 вражеских беспилотников сбили над Волгоградской областью, еще 48 – над Ростовской и 35 – над Белгородской областями.

Кроме того, по одному украинскому дрону уничтожили над Калмыкией и Тамбовской областью.

Девять БПЛА украинских боевиков также сбили над Каспийским морем.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что в Волгограде произошел пожар в результате массированной атаки беспилотников. Пять жилых домов в Волгоградской области получили повреждения.

В ряде аэропортов также введены ограничения, в том числе в Перми, Владикавказе, Грозном, Ижевске, Казани и других городах. В некоторых воздушных гаванях введенные ночью полетные ограничения уже сняли.