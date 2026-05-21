МО РФ: силы ПВО уничтожили 101 украинский беспилотник за пять часов

ПВО сбила 101 беспилотник ВСУ за пять часов МО РФ: силы ПВО уничтожили 101 украинский беспилотник за пять часов

Москва21 мая Вести.Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали 101 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

Аппараты противника сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

С 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

За ночь с 20 на 21 мая российские военные сбили 121 украинский беспилотник в небе над РФ.