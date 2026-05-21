Москва21 маяВести.Силы российской противовоздушной обороны нейтрализовали 101 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.
Аппараты противника сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
С 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
За ночь с 20 на 21 мая российские военные сбили 121 украинский беспилотник в небе над РФ.