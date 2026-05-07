Силы ПВО России сбили 101 беспилотник ВСУ за 4 часа МО РФ: российская ПВО сбила 101 украинский дрон за 4 часа

Москва7 мая Вести.Российские силы ПВО сбили за четыре часа 101 беспилотник Вооруженных сил Украины, заявило Минобороны РФ.

БПЛА были перехвачены в небе над Краснодарским краем, Тульской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Владимирской, Брянской и Белгородской областями, а также над Черным морем.

7 мая текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на российскую столицу. Общее число сбитых дронов ВСУ в столичном регионе за 7 мая достигло 57 единиц.