Силы ПВО сбили 71 БПЛА ВСУ над Россией за ночь МО: средства ПВО сбили 71 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь

Москва5 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над российскими регионами и Черным морем в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что дроны ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря в период с 20.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля.

В течение ночи в период с 20:00 мск 4 июля текущего года до 07:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря говорится в сообщении

В субботу 4 июля Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО 92 вражеских беспилотников над семью российскими регионами и Азовским морем.