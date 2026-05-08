Москва8 маяВести.Противовоздушная оборона РФ уничтожила 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, дроны сбиты в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей, Московского региона, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в период с 7.00 до 14.00 по московскому времени ПВО уничтожила 145 дронов ВСУ.