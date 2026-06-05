Москва5 июнВести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.
Кроме того, по информации ведомства, БПЛА уничтожили в небе над Крымом и над акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ПВО в ночь на 5 июня сбила 123 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами РФ.