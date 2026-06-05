ПВО России за шесть часов сбила 106 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили 106 украинских БПЛА над территорией России

Москва5 июн Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.

Кроме того, по информации ведомства, БПЛА уничтожили в небе над Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ПВО в ночь на 5 июня сбила 123 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами РФ.