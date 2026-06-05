Москва5 июнВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 5 июня, уничтожили 123 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские беспилотники самолетного типа были сбиты с 20.00 мск четверга до 7.00 пятницы.
Вражеские дроны перехватили над Московским регионом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Воронежской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей.
Ранее стало известно, что в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, один дрон перехватили на подлете к Москве.