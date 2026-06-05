Собянин сообщил о ликвидации беспилотника на подлете к Москве

На подлете к Москве нейтрализован БПЛА Собянин сообщил о ликвидации беспилотника на подлете к Москве

Москва5 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Мэр уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Другие подробности отражения вражеской воздушной атаки не раскрываются.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково в целях безопасности принимает и отправляет самолеты с ограничениями по согласованию с соответствующими органами.