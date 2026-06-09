Украинский БПЛА нейтрализован на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожен украинский БПЛА Украинский БПЛА нейтрализован на подлете к Москве

Москва9 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб

Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.