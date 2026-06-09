Москва9 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москвупроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб
Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.