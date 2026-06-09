Аэропорты Внуково и Шереметьево работают с ограничениями Аэропорты Внуково и Шереметьево ограниченно принимают и отправляют самолеты

Москва9 июн Вести.В аэропортах Внуково и Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны корректировки в расписании рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация"

Ночью 9 июня были полностью приостановлены полеты в аэропорту Калуги на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Калужской области.