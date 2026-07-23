Москва23 июл Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности введены ограничения на полеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Ранее в ночь на 23 июля усиленные меры безопасности с запретом на полеты были введены в аэропортах Калуги и Геленджика.