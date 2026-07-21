Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

У аэропорта Внуково ввели ограничения на использование воздушного пространства Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва21 июл Вести.Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В связи с этим воздушная гавань перешла на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении ведомства в MAX

Отмечается, что в аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.