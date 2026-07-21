Москва21 июлВести.Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В связи с этим воздушная гавань перешла на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в заявлении ведомства в MAX
Отмечается, что в аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.