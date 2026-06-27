Москва27 июнВести.В районе аэропорта Внуково московского авиаузла введены временные ограничения на использование воздушного пространства, в этой связи авиагавань работает по согласованию, сообщает Росавиация.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов и посоветовала им уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.