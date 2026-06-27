Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами

В районе аэропорта Внуково введены ограничения Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами

Москва27 июн Вести.В районе аэропорта Внуково московского авиаузла введены временные ограничения на использование воздушного пространства, в этой связи авиагавань работает по согласованию, сообщает Росавиация.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов и посоветовала им уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.