Москва9 авг Вести.Аэропорт московского авиаузла Внуково вечером 9 августа перешел на работу с ограничениями, сообщает Росавиация.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации предупредили, что в этой связи возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам предложили уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.