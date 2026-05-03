Аэропорт Внуково работает с ограничениями, возможны изменения в расписании В районе аэропорта Внуково введены временные ограничения

Москва3 мая Вести.В районе московского аэропорта Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами отмечается в публикации

В ведомстве пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили, что в связи с ограничениями возможны корректировки в расписании рейсов, и попросили уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что с начала суток 3 мая на подлете к столице уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.