Москва3 маяВести.В районе московского аэропорта Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиотмечается в публикации
В ведомстве пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили, что в связи с ограничениями возможны корректировки в расписании рейсов, и попросили уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что с начала суток 3 мая на подлете к столице уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.