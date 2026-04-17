Частично ограничена работа аэропорта Внуково, возможны задержки рейсов Аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию

Москва17 апр Вести.Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба Росавиации.

В связи с этим аэропорт перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Возможны корректировки в расписании рейсов … Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

В ведомстве отметили, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.