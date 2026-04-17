Москва17 апрВести.Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба Росавиации.
В связи с этим аэропорт перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами.
Возможны корректировки в расписании рейсов … Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортаговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
В ведомстве отметили, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.