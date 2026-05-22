В аэропорту Внуково ввели режим полетов по согласованию

Аэропорт Внуково столкнулся с частичными ограничениями в работе

Москва22 мая Вести.В столичном аэропорту Внуково введены временные и частичные ограничения на работу гражданской авиации. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в канале Росавиации в MAX

Это мера вызвана временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с введенным режимом во Внуково возможны корректировки в графике полетов.

Ранее аналогичный режим был введен и в Домодедово.