Москва22 маяВести.В столичном аэропорту Внуково введены временные и частичные ограничения на работу гражданской авиации. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в канале Росавиации в MAX
Это мера вызвана временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В связи с введенным режимом во Внуково возможны корректировки в графике полетов.
Ранее аналогичный режим был введен и в Домодедово.