Рейсы в аэропорту Внуково отправляют и принимают по согласованию

Во Внуково введены частичные авиаограничения Рейсы в аэропорту Внуково отправляют и принимают по согласованию

Москва2 июл Вести.В московском аэропорту Внуково ввели частичные ограничения на осуществление полетов. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации ФАВТ

Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэропорта на юго-западе Подмосковья.

Внуково сталкивается с ограничениями второй раз за день. Ранее в нем уже вводились ограничения на полеты.