Москва2 июлВести.В московском аэропорту Внуково ввели частичные ограничения на осуществление полетов. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в публикации ФАВТ
Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства вблизи аэропорта на юго-западе Подмосковья.
Внуково сталкивается с ограничениями второй раз за день. Ранее в нем уже вводились ограничения на полеты.