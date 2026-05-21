Москва21 мая Вести.В московском аэропорту Внуково ввели частичные ограничения на движение самолетов гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.

В связи с предпринятыми мерами в столичной авиагавани возможны корректировки в расписании.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в сообщении

В районе воздушного хаба Москвы введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Это сделано для обеспечения безопасности полетов.

Ранее с ограничениями сталкивался другой московский аэропорт – Домодедово. Он уже вернулся к работе в штатном режиме.