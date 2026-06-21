Москва21 июнВести.В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на осуществление полетов гражданских бортов. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамисказано в публикации ведомства
В связи с введенными частичными ограничениями возможны корректировки в графике, добавляют в пресс-службе Росавиации.
Ранее в воскресенье во Внуково уже действовал подобный режим работы. С момента снятия предыдущих частичных ограничений прошло около четырех часов.