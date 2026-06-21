Рейсы в аэропорту Внуково осуществляют по согласованию

Во Внуково ввели частичные ограничения в гражданской авиации Рейсы в аэропорту Внуково осуществляют по согласованию

Москва21 июн Вести.В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на осуществление полетов гражданских бортов. Об этом следует из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами сказано в публикации ведомства

В связи с введенными частичными ограничениями возможны корректировки в графике, добавляют в пресс-службе Росавиации.

Ранее в воскресенье во Внуково уже действовал подобный режим работы. С момента снятия предыдущих частичных ограничений прошло около четырех часов.