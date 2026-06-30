В Жуковском введены частичные авиаограничения Аэропорт Жуковского осуществляет рейсы по согласованию

Москва30 июн Вести.В подмосковном аэропорту Жуковский введены частичные ограничения на осуществление полетов. Об этом стало известно из публикации Росавиациии.

Ведомство отмечает, что полеты в авиагавани производятся по согласованию.

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написано в сообщении ФАВТ

В связи с предпринятыми мерами безопасности могут произойти корректировки в расписании.

Для аэропорта Жуковский это ограничение стало третьим за 30 июня.