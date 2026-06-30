Москва30 июнВести.В подмосковном аэропорту Жуковский введены частичные ограничения на осуществление полетов. Об этом стало известно из публикации Росавиациии.
Ведомство отмечает, что полеты в авиагавани производятся по согласованию.
Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписано в сообщении ФАВТ
В связи с предпринятыми мерами безопасности могут произойти корректировки в расписании.
Для аэропорта Жуковский это ограничение стало третьим за 30 июня.