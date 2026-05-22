Росавиация: в аэропорту Жуковского введены ограничения на полеты

Москва22 мая Вести.В подмосковном аэропорту Жуковского в целях безопасности введены ограничения на полеты, авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.