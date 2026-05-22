Москва22 маяВести.В подмосковном аэропорту Жуковского в целях безопасности введены ограничения на полеты, авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.