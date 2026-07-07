Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию Подмосковный аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Москва7 июл Вести.Подмосковный аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию, информирует Росавиация.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации.

Ранее сегодня сообщалось, что в аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.