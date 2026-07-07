Росавиация запретила полеты в аэропорту Жуковский на фоне отражения атак БПЛА Аэропорт Жуковский временно закрылся на фоне атак украинских БПЛА

Москва7 июл Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Жуковский на фоне объявленной в Московской области тревоги из-за ракетной и беспилотной опасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале пресс-служба ведомства "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Ранее ночью 7 июля были ограничены полеты в аэропортах Домодедово и Внуково. В настоящее время в Московской области объявлена тревога из-за ракетной и беспилотной опасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации девяти украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших к столице.