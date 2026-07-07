Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до девяти

Собянин сообщил об уничтожении девяти БПЛА, летевших к Москве Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до девяти

Москва7 июл Вести.Ночью 7 июля российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник, не уточнив подробностей отражения вражеской воздушной атаки

Ранее ночью 7 июля Собянин сообщал об уничтожении шести БПЛА, летевших в сторону Москвы. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали девять беспилотников на подступах к столице.

В настоящее время на территории Московской области объявлена тревога из-за ракетной и беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.