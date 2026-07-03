Москва3 июлВести.Вечером 3 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атака трех БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 3 июля Собянин сообщал об уничтожении 21 БПЛА на подлете к Москве. Таким образом силы ПВО с начала суток нейтрализовали на подступах к столице в общей сложности 24 беспилотника ВСУ.