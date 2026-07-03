Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 24 Собянин сообщил об уничтожении 24-х беспилотников ВСУ, летевших к Москве

Москва3 июл Вести.Вечером 3 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Атака трех БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 3 июля Собянин сообщал об уничтожении 21 БПЛА на подлете к Москве. Таким образом силы ПВО с начала суток нейтрализовали на подступах к столице в общей сложности 24 беспилотника ВСУ.