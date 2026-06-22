Собянин сообщил о ликвидации 33 украинских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве обезврежены 33 беспилотника ВСУ Собянин сообщил о ликвидации 33 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва22 июн Вести.Силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы еще 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных противником для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Отражена атака еще восьми беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отчитался градоначальник, позже добавив, что силам ПВО удалось обезвредить еще шесть вражеских воздушных целей

Ранее ночью 22 июня Собянин сообщал об уничтожении 19 украинских беспилотников, летевших на Москву. Таким образом системы ПВО перехватили в общей сложности 33 вражеских БПЛА.