Москва20 июлВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.
Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил градоначальник, не уточнив подробности отражения атаки
Ранее ночью 20 июля Собянин проинформировал об уничтожении 38 украинских БПЛА, направленных на российскую столицу. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве сбиты в общей сложности 58 вражеских целей.