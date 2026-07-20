Собянин сообщил о ликвидации 58 украинских БПЛА, летевших к Москве

Ночью на подлете к Москве нейтрализовали 58 беспилотников ВСУ Собянин сообщил о ликвидации 58 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва20 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник, не уточнив подробности отражения атаки

Ранее ночью 20 июля Собянин проинформировал об уничтожении 38 украинских БПЛА, направленных на российскую столицу. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве сбиты в общей сложности 58 вражеских целей.