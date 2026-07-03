На подлете к Москве силы ПВО сбили 25-й украинский БПЛА с начала суток

Собянин сообщил о ликвидации 25-го беспилотника ВСУ на подлете к Москве На подлете к Москве силы ПВО сбили 25-й украинский БПЛА с начала суток

Москва3 июл Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который украинские вооруженные формирования направили для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, не уточнив подробности отражения вражеской воздушной атаки

Ранее 3 июля Собянин проинформировал о ликвидации 24 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили на подступах к столице в общей сложности 25 беспилотников ВСУ.