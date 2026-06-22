На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали почти 60 украинских беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении почти 60 украинских БПЛА, направленных на Москву На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали почти 60 украинских беспилотников

Москва22 июн Вести.На подлете к российской столице силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в совокупности обезвредили еще 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на местах падения обломков вражеских боевых беспилотников работают специалисты экстренных служб. Вместе с тем он не привел какие-либо другие подробности отражения воздушной атаки.

Ранее 22 июня Собянин сообщал, что системы ПВО нейтрализовали 33 вражеских БПЛА. Таким образом, на подлете к Москве в течение понедельника суммарно уже уничтожены 58 беспилотников ВСУ.