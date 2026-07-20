Москва20 июлВести.На подлете к Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сбиты еще 11 вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 20 июля Собянин отчитался о ликвидации 27 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, сбито в общей сложности 38 украинских БПЛА, направленных на российскую столицу.