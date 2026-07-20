Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 38-ми

Силы ПВО сбили еще 11 беспилотников ВСУ, летевших на Москву Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 38-ми

Москва20 июл Вести.На подлете к Москве российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сбиты еще 11 вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 20 июля Собянин отчитался о ликвидации 27 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, сбито в общей сложности 38 украинских БПЛА, направленных на российскую столицу.