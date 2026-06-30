Собянин сообщил об уничтожении 32-х беспилотников ВСУ, летевших к Москве

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 32-х Собянин сообщил об уничтожении 32-х беспилотников ВСУ, летевших к Москве

Москва30 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин утром 30 июня.

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Ранее 30 июня Собянин сообщал о ликвидации 21 БПЛА на подлете к столице. Таким образом с начала суток число сбитых воздушных целей на подступах к столице увеличилось до 32-х.