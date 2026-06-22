Москва22 июнВести.Еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обезврежены на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сбиты 5 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, добавив позже, что уничтожены еще 3 воздушные цели
Ранее ночью 22 июня Собянин сообщал о ликвидации одного украинского БПЛА на подлете к Москве. Таким образом количество сбитых беспилотников на подступах к столице увеличилось до девяти.