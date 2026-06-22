Собянин: сбиты еще 8 беспилотников, летевших на Москву

Число сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до девяти Собянин: сбиты еще 8 беспилотников, летевших на Москву

Москва22 июн Вести.Еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обезврежены на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбиты 5 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, добавив позже, что уничтожены еще 3 воздушные цели

Ранее ночью 22 июня Собянин сообщал о ликвидации одного украинского БПЛА на подлете к Москве. Таким образом количество сбитых беспилотников на подступах к столице увеличилось до девяти.