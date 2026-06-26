Собянин сообщил о ликвидации за ночь более 20 БПЛА

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 21 Собянин сообщил о ликвидации за ночь более 20 БПЛА

Москва26 июн Вести.Ночью 26 июня на подлете к Москве российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

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Ранее Собянин проинформировал об уничтожении 13 украинских БПЛА, которые были направлены для удара по Москве. Таким образом общее количество нейтрализованных воздушных целей на подступах к столице достигло 21.