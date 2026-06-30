Количество сбитых беспилотников ВСУ на подлете к Москве увеличилось до 11

Собянин сообщил об уничтожении еще трех украинских БПЛА, направленных на Москву Количество сбитых беспилотников ВСУ на подлете к Москве увеличилось до 11

Москва30 июн Вести.Еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обезврежены силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности отражения атаки

Ранее 30 июня Собянин сообщил о ликвидации восьми украинских БПЛА, которые летели на Москву. Таким образом общее число уничтоженных БПЛА с начала суток увеличилось до 11.

В понедельник, 29 июня, в течение суток на подступах к столице были сбиты 12 вражеских беспилотников.