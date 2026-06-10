На подлете к Москве силы ПВО сбили за ночь и утро 12 беспилотников ВСУ

Число сбитых беспилотников, летевших на Москву ночью и утром, достигло 12 На подлете к Москве силы ПВО сбили за ночь и утро 12 беспилотников ВСУ

Москва10 июн Вести.Утром 10 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили на подлете к Москве еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

В течение ночи и утра 10 июня Собянин сообщал о ликвидации восьми БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, на подступах к столице на данный момент ликвидировано 12 вражеских беспилотников.