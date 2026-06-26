Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 13

Собянин сообщил о ликвидации еще трех беспилотников ВСУ Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 13

Москва26 июн Вести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены еще 3 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Уничтожены еще три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отчитался глава мегаполиса в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 26 июня Собянин проинформировал об уничтожении 10 украинских БПЛА, которые были направлены для удара по Москве. Таким образом общее количество сбитых воздушных целей увеличилось до 13.