Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва26 июн Вести.Ночью 26 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 26 июня Росавиация ограничила полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.