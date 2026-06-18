Москва18 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на подлете к Москве 15 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, не уточнив обстоятельства отражения атаки
Ранее ночью 18 июня Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты во всех аэропортах московского авиаузла – Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.