На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации 15 украинских БПЛА на подлете к Москве На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА

Москва18 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на подлете к Москве 15 беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, не уточнив обстоятельства отражения атаки

Ранее ночью 18 июня Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты во всех аэропортах московского авиаузла – Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.